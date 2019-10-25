تواصل مديرية الأوقاف بأسيوط مشاركتها في فاعليات مبادرة "أسيوط بلاثأر" التي أطلقها اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط لحل النزاعات والخصومات بين العائلات خاصة الملتهبة منها بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

ومن جانبه وجه الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل الأوقاف بتسيير 63 قافلة دعوية كبرى بمختلف الإدارات الفرعية بواقع 3 قوافل بكل إدارة تحت عنوان "فمن عفا وأصلح فأجره على الله"، لافتا إلى أن هذه القوافل الدعوية ستجوب جميع قرى ونجوع المحافظة وستصبح "أسيوط بلا ثأر" سائلا المولى عزوجل أن يعم الأمن والأمان والسلم والسلام جميع ربوع المحافظة.