أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر التهديات والتأخيرات، اليوم، مشيرا إلى أن ذلك ناتج عن ما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولا: خط القاهرة - الإسكندرية يكون متوسط التأخيرات 35 دقيقة.

ثانيا: خط القاهرة - السد العالي يكون متوسط التأخيرات كالآتي:-

- "القاهرة - أسيوط" 40 دقيقة.

- "أسيوط - أسوان" 40 دقيقة.

ثالثا: خط "بنها - بور سعيد" يكون متوسط التأخيرات 35 دقيقة.

رابعا: خط "طنطا - المنصورة - دمياط" يكون متوسط التأخيرات 30 دقيقة.

وقدمت الهيئة اعتذارها للمسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نُظم الإشارات.