شيع الآلاف من أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، الليلة جنازة أسماء السيد كامل الأطرش، 18 عاما، في جنازة شعبية مهيبة وسط حالة من الحزن الشديد.

خرجت الجنازة من مسجد الرحمن بمنطقة العقبيين، وتوجهوا بها إلى مقابر الأسرة، وبكاء هستيري من شقيقاتها وأمها ووالدها، وردد عدد من الأهالي "أسماء شهيدة"، و"في الجنة يا شهيدة"، و"مع السلامة يا عروسة".

ولفظت أسماء أنفاسها الأخيرة بمستشفى المنصورة الدولي، اليوم، بعد 48 ساعة من تعرضها لحادث في محطة قطارات المطرية إثر سقوطها على السكة الحديد عند محاولاتها اللحاق بقطار المنصورة.

وتعرضت "أسماء" لإجراء جراحة عاجلة تسببت في بتر الساقين وذراع، وجرى حجزها بالعناية المركزة إلا أن حالتها ساءت حتى تم إعلان وفاتها.

وأكد التقرير الصادر من مستشفى المنصورة الدولي عن حالتها، موضحا أنها وصلت إلى المستشفى يوم السبت الساعة 10 وربع صباحا، بادعاء حادث قطار أدى إلى تهتك كامل بالطرفين السفليين أعلى مفصل الركبة والطرف العلوي الأيسر من أعلى مفصل الكتف، وتشكلت لجنة ثلاثية من استشاري العظام واستشاري التجميل واستشاري الأوعية الدموية، وتقرر بتر الطرفين السفليين ما فوق الركبة والطرف العلوي الأيسر، وأدخلت إلى وحدة العناية العامة بعد إجراء العملية، وجرى توصيل الحالة إلى جهاز تنفس صناعي وإعطاء العلاجات اللازمة، ونقل الدم اللازم للحالة، وإعطاء عقاقير رافعة لضغط الدم .

وتسلمت أسرتها الأجزاء المبتورة منها، ودفنتها في مقابر الأسرة أمس، إلا أنها لحقت بباقي أجزائها بعد إعلان وفاتها اليوم.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط طالبة من قطار "المطرية - المنصورة" حال محاولتها الحاق بالقطار

انتقل ضباط مباحث مركز المطرية، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال صعود الطالبة أسماء السيد كامل، 18 عاما، للقطار من محطة المطرية متجها إلى المنصورة، سقطت أسفل عجلات القطار ما أدى إلى بتر الساقين واحد اليدين، وجرى تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وأكد شهود العيان أن الطالبة حاولت اللحاق بالقطار أثناء تحركه من المحطة، فسقط من علي الرصيف تحت القطار، مما تسبب في إصاباتها، وسط ذهول الحضور، وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلي المستشفى، وهي في حالة سيئة.