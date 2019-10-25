قال الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، إنَّه من المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى مساء غدا السبت، فيستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء الجمهورية تكون غزيرة ورعدية وقد تصل لحد السيول على سيناء، وتستمر على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وأبرزها الإسكندرية ومطروح ورفح والعريش ومحافظات القناة.

وأكد سعودي لـ"الوطن" استمرار سقوط الأمطار على محافظات الوجه البحري والقاهرة بكميات متوسطة، وقد تكون غزيرة حتى غدا السبت، وتكون الأمطار خفيفة على شمال البلاد والغردقة ورأس غارب وحلايب وشلاتين المصرية.

وتنشط الرياح ما يزيد من الاحساس بالانخفاض في درجات الحرارة وتقل الرؤية في الشبورة المائية على معظم الطرق، ومن المتوقع تحسن الأحوال الجوية بعد ظهر الأحد المقبل، بعد غد، الموافق 27 أكتوبر الحالي.

وقدم خبير الأرصاد والتحاليل الجوية نصائح للمواطنين بتوخي الحذر والهدوء في القيادة على الطرق السريعة، وترك مسافة آمنة بين السيارات، وارتداء الملابس الثقيلة بعض الشيء ليلا وفي الصباح الباكر، وعدم مزاولة أي أنشطه بحرية فوق جميع المسطحات المائية.