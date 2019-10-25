أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، اليوم، الاستمرار في رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى، من خلال الدفع بماكينات وسيارات شفط مياه الأمطار، حتى نهاية اليوم، لمواجهة موجة الطقس السيء وهطول الأمطار الغزيرة.

وشدد رئيس مجلس إدارة الشركة، في تعليماته لمديري الإدارات وفروع الشركة، بضرورة التنسيق مع رؤساء المدن والأحياء، وتوزيع سيارات الكسح في أماكن تجمعات المياه من الآن.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم توزيع فرق الطوارئ وتمركزها بأماكن تجمع مياه الأمطار، للتعامل الفوري بشفطها، نظرا لتوقعات الأرصاد بتعرض منطقة الدلتا لموجه أمطار شديدة خلال اليومين المقبلين.

وتعرضت محافظة الغربية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، لهطول أمطار غزيرة، حوَّلت الشوارع إلى برك ومستنقعات، وجرى الدفع بسيارات الشركة ومجالس المدن، لسحبها.