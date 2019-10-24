تنشر "الوطن" أول صورة للتلميذة سما الشطلاوي، ابنة قرية قصر بغداد التابعة لمركز كفرالزيات بالغربية، ضحية الأمطار، التى تعرضت لها القرية صباح اليوم، وأسفرت عن مصرع التلميذة صعقا بالكهرباء من أحد أعمدة الإنارة المتواجدة في الشارع.

وخيم الحزن على أهالي قرية قصر بغداد، التابعة لمركز كفرالزيات بالغربية، بعد مصرع الطفلة، سما الشطلاوي، التلميذة في الصف السادس الابتدائي، صعقا بالكهرباء، بسبب حدوث ماس نتيجة الأمطار التى شهدتها القرية صباح اليوم.

وقال فتوح عمارة، من أهالي القرية، وقريب التلميذة المتوفية، إن القرية تعرضت لموجة من الأمطار الغزيرة صباح اليوم، وأنهم استيقظوا على هذه الواقعة المؤلمة والتي كانت فاجعة لأهالي القرية كلهم، " فاجعة صحيت عليها الأهالي في القرية هي كانت بنت موت".

وأوضح "عمارة"، أن الضحية كانت من الطالبات المتفوقات وتحصل على الدرجات النهائية، فكانت كما يقال "بنت موت" نظرا لاجتهادها وشطارتها في المدرسة وتفوقها.

أبناء القرية: أعمدة الكهرباء تصطاد أرواح المواطنينوقال فتوح واصل، من أهالي القرية، إن والد سما يعمل في شرم الشيخ، ووالدتها تعمل ممرضة في الوحدة الصحية بالقرية، وتوفيت الطفلة خلال ذهابها إلى المدرسة، أثناء محاولتها تفادي أماكن تجمع مياه الأمطار والطين، قامت بالأمساك بعمود كهرباء، وصعقها التيار الكهربائي بهذا العمود، مما أسفر عن مصرعها في الحال.

وأشار أهالي القرية، إلى أن الأمطار التى تعرضت لها القرية على مدار اليومين الماضيين، كشفت سلبيات في أعمدة الكهرباء، تؤدي إلى كوارث، وأخرها اشتعال النيران في أحد أعمدة الكهرباء بسبب ماس كهربائي والأمطار وقام أبناء القرية على الفور بالاتصال بالمسؤولين في شركة الكهرباء والذين عملوا على الفور على صيانته.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى صباح اليوم، الخميس، إخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع سما على حسن الشطلاوي، طالبة بالصف السادس الابتدائي، مقيمة بقرية قصر بغداد، التابعة إلى مركز كفر الزيات، صعقا بالكهرباء من عمود كهربائي، أثناء هطول الأمطار وذلك في السابعة والنصف صباحا، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.