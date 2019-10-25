أعلن عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية عن تنظيم 5 معارض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان بقري ( الدبايبة – زاوية الناعورة – كمشيش – سمادون – كفر فيشا ) بمراكز تلا والشهداء أشمون وبركة السبع ومنوف خلال شهر أكتوبر الجاري بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية لتحديد الحالات المستحقة.

كما صرح درغام أن المعارض تضم أجهزة منزلية معمرة "ثلاجات، غسالات أتوماتيك، أنابيب بوتاجازات، أنتريهات، مراتب فايبر، وبطاطين، غرف نوم، سجاد، مطابخ"، يتم توزيعها بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة.

وأكد درغام على أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

من جانبه أشاد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، بتنظيم مثل هذه المعارض التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكداً على توفير كل سبل الدعم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر.