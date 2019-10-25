تسبب سوء الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار بغزارة، على مدن ومراكز محافظة البحيرة، لليوم الثالث، خاصة المدن الساحلية، فى توقف حركتى الملاحة والصيد ببوغاز رشيد وميناء المعدية بإدكو، وذلك كإجراء احترازي لجأت إليه الأجهزة التنفيذية المختصة، بسبب سوء حالة الطقس وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية في البحر المتوسط.

وأكد المحافظ اللواء هشام آمنة، رفع حالة الطوارئ مع الاستعانة بسيارات الوحدات المحلية وسيارات الشفط والكسح، لشفط وطرد المياه والمراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبالوعات المطر، والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياه بنطاق الشوارع، واستعداد محطات الصرف الزراعي ومراجعة كفاءة جميع وحداتها، والمرور على الأعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها.

وشدد المحافظ، على استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة على مدى 24 ساعة لسرعة التدخل والتعامل في حال حدوث طارئ، مشيرا إلى تلقي تقارير من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بواقع تقرير كل ساعة بصفة مستمرة، فضلا عن متابعة الغرف الفرعية، والتأكد من الاستعداد التام لجميع الجهات المعنية بالتعامل مع الأمطار والسيول المتوقعة.

وطالب آمنة، الوحدات المحلية وشرطة المسطحات المائية، بمتابعة المراكب النيلية الخاصة، بنقل المواطنين بفرع النيل والرياح البحري، مع الالتزام بالمقرر برخصة المركب في النقل بين المحافظات المجاورة، لعدم تكرار الحوادث.