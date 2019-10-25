شهدت محافظة دمياط قبل قليل هطول للأمطار بمناطق متفرقة من المحافظة مصحوبة برياح شديدة، فيما لم تتأثر حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط.

في الوقت ذاته قال عصام البراوي شيخ الصيادين بمدينة عزبة البرج في تصريح لـ"الوطن" بوغاز العزبة لم يغلق اليوم، لكن الصيادين أحجموا عن العمل حيث شدة الرياح.

هذا وقامت الوحدة المحلية بالزرقا برئاسة فادي يوسف لوقا عوض، بتنظيم التعاون بين الوحدات القروية التابعة ورئاسة المركز لمواجهة الأمطار وسرعة اتخاذ التدابير اللازمة، لتصريف مياه الأمطار والتواصل المستمر مع محطات الصرف الصحي بالمركز لسرعة تصريف مياة الأمطار.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة مجدي خاطر، بحملة لسحب مياه الأمطار من شوارع قرية الركابية وحول المدارس وأماكن التجمعاتكما بعد شكوى أهالي قرية الخياطة من تراكم مياه الأمطار في شوارع المدينة المختلفة.