عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، قبل قليل، اجتماعا موسعا، لإدارة الأزمة، حال حدوث سيول محتملة نتيجة تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيء، والمستمرة حتى صباح الأحد المقبل.

وقال المحافظ، إن فرقا من الحماية المدنية والإسعاف والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والتدخل السريع والوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة، انتشرت، للتعامل مع موجة سقوط الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها أنحاء كفر الشيخ، مشددا على سرعة الاستجابة، والإبلاغ حال حدوث أي طارئ، مع منع مغادرة رؤساء المدن والقرى لأماكنهم.

حضر الاجتماع كل من، اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، والمهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس أشرف المحمدى، وكيل وزارة الرى، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد عبدالله، مدير عام العمليات والأزمات بالمحافظة، ومحمد رأفت مدير المكتب الفنى، ومحمد حلمى، مدير المتابعة الميدانية، وعدد من القيادات التنفيذية.