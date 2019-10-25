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جمصة تستعد لمواجهة الأمطار بسيارات الكسح وصيانة كهرباء الشوارع

جمصة تستعد لمواجهة الأمطار بسيارات الكسح وصيانة كهرباء الشوارع

منها الإسكندرية.. الطقس السيئ يعطل الدراسة في 4 محافظات

منها الإسكندرية.. الطقس السيئ يعطل الدراسة في 4 محافظات

اليوم.. إعلان نتائج الفائزين في مهرجان الكرازة المرقسية بالكاتدرائية

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اصنع دفايتك بنفسك.. 3 طرق يدوية لتدفئة المنزل

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الإسكندرانية يتغزلون في مدينتهم رغم الأمطار: ما يتحكيش عليها

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