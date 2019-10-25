أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، تأجيل الدراسة غداً لسوء الأحوال الجوية بجميع مدارس المحافظة، على أن تستأنف الأحد المقبل، حرصاً على سلامة الطلاب.

جاء ذلك خلال عقد محافظ كفرالشيخ، اجتماعا موسعا لإدارة الأزمة حال حدوث سيول محتملة جراء تعرض محافظة كفرالشيخ لموجة الطقس السئ، والأمطار الغزيرة والمستمرة حتى صباح الأحد ، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد المحافظة.

وذلك بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، والمهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس أشرف المحمدى، وكيل وزارة الرى، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد عبدالله، مدير عام العمليات والأزمات بالمحافظة، ومحمد رأفت مدير المكتب الفني، ومحمد حلمي، مدير المتابعة الميدانية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بضرورة توعية المواطنين وطلاب المدارس وخاصة أبنائنا الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء وإتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار وحدوث ظاهرة الرعد والبرق خلال المدة الحرجة حرصاً على سلامتهم وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية،

وأكد على التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات والتواصل المباشر علي مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، مكلفاً بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473241130، والرقم 0473220792، بالإضافة الى اتاحة خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748، والإيميل kafinfo@mahLyat.EG لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.