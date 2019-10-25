قال رضا الغندور، المتحدث باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت، في الثانية من ظهر اليوم الجمعة، فتح البوغاز، بعد تحسن طفيف في الأحوال الجومائية، ووصول سرعة الرياح وارتفاع الأمواج ودرجة الرؤية إلى المعدلات التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

وأضاف "الغندور"، أن إدارات الميناء المختصة بدأت فورا بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجي، طبقا لأولوية تراكيها.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلي الميناء بشكل آمن.