قدرت شركة "إيني" الإيطالية للطاقة، ارتفاع إنتاج الغاز في حقل "ظهر" بالبحر المتوسط إلى 3.2 مليار قدم مكعب يوميا، مطلع عام 2020، بحسب وكالة "آكي" الإيطالية.

وقال كبير مسؤولي الإنتاج، أليساندرو بوليتي، خلال مؤتمر صحفي أمس: "معدلات الانتاج الحالية للحقل حوالي 2.7 مليار قدم مكعب وبنهاية العام ستصل 3 مليارات قدم مكعب، ونستعد للوصول إلى 3.2 مليار قدم مكعب في بداية عام 2020".

وأعلنت "إيني" عن نجاح شركة "بترول بلاعيم" المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول وبالشراكة معها، في اكتشاف بئر بترولية جديدة في منطقة "أبو رديس سدري" بخليج السويس، بإنتاج مبدئي 5 آلاف برميل نفط يومياً.

وأوضحت أن الكشف الجديد جاء بعد حفر بئر لتقييم اكتشاف جنوب سدري.

وأفادت شركة إيني، في بيان اليوم، بأنه سيتم بدء الإنتاج من البئر خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم تشغيله من خلال تسهيلات الإنتاج بخليج السويس، لافتة أن إجمالي الاحتياطيات المقدرة في اكتشاف جنوب سدري تبلغ حوالي 200 مليون برميل من النفط.

وأشارت إلى أن شركة بترول بلاعيم وضعت خطة تطوير سريعة للاكتشاف الجديد والاستفادة من البنى التحتية القائمة في المنطقة المجاورة للبئر، كما سيتم تطبيق هذه الاستراتيجية أيضاً في الأنشطة المستقبلية في منطقة سدري للإسراع بعمليات الاستكشاف ووضع الآبار على الإنتاج.