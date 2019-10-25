أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تعطيل الدراسة، غدا السبت، حرصا على سلامة الطلاب.

وأشار "دسوقي"، إلى أن القرار صدر، بعد الاطلاع على البيان الصحفي للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بشأن الأحوال الجوية الطارئة التي تمر بها البلاد، وحرصا على سلامة الطلاب والطالبات، وكذلك بعد التنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ.

وناشد رئيس الجامعة، في بيان له، الطلاب، باتباع الإرشادات التي تصدر عن الجهات الرسمية، للحفاظ على سلامتهم.