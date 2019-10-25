احتفل صباح اليوم الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بالقداس الإلهى بمعهد الدراسات الشرقية اللاهوتية بروما، بمناسبة افتتاح العام الدراسى الجديد.

وشارك إسحق الاحتفال، الأنبا عمانوئيل والأنبا انطونيوس عزيز.