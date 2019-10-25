تستعد قناة CBC، لإطلاق برنامج جديد يحمل أسم "شطبنا"، من المنتظر أن ينطلق عرضه يوم الخميس المقبل في الـ31 من أكتوبر الجاري .

البرنامج يهتم بـ"تشطيب" الشقق بمنظور أوروبي وأمريكي حديث، حيث يعمل على إيصال فكرة تطوير الشكل العام للشقق بشكل حديث ملائم لأعلى تصميمات الديكور العالمية والتي سيكون من ضمنها ديكورات بأسعار رمزية تلائم جميع الطبقات، وهو فكرة خبيرة الديكور لمياء طه ومهندس الديكور حمدي أحمد متولي في أول برنامج للديكور في مصر .

الجدير ذكره أن البرنامج سوف يتم عرضه يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعه الثامنة مساءًا.