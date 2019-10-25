أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، أن الجيش يسيطر على أغلب المحاور على تخوم العاصمة "طرابلس"، التي باتت تشهد هدوءا حذرا، بحسب ما نقل موقع "المتوسط" الليبي.

وأكد "المحجوب" أن الجيش سيطرت في الأيام الماضية على مواقع عدة لمسلحي الوفاق، أهمها معسكر حمزة، ومناطق استراتيجية بمحور عين زارة.

كما سيطر بشكل كامل على محور الخلاطات، مرجحا أن تشهد الساعات المقبلة لحظات حاسمة جدا، على حد قوله.

وبدأ الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية في الرابع من أبريل الماضي لتحرير مدينة "طرابلس"، من سيطرة ميليشيات وفصائل مسلحة تابعة لحكومة الوفاق ومتهمة بالإرهاب.