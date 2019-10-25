كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن شروط وإجراءات المساعدات التي تقدمها لعدة حالات كالأيتام والطالب الجامعي والمطلقة أسرة المسجون وأسرة مهجورة العائل ومحو الأمية والأرملة والمريض أو العاجز وذلك للمساعدة على رفع المعاناة عنهم، وتستعرض "الوطن" شروط وإجراءات طلب المساعدة النقدية للطالب الجامعي.

شروط طلب المساعدة النقدية

- أن يكون الطالب في حالة احتياج وأسرته غير قادرة على تلبية احتياجاته الدراسية الأساسية، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي التي ستجريه الوزارة لبيان الحالة.

- ضعف الحالة الاجتماعية والصحية للأسرة.

- أن يكون الطالب ملتحق بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية، ومتراكم عليه مصروفات دراسية، أو يكون في السنة النهائية ويقوم بعمل مشروع التخرج، والأسرة غير قادرة على سداد هذه المصروفات أو تكلفة المشروع.

- يكون للإدارة المعنية الحق في أن تتخذ ما تراه مناسباً في منح مساعدات لبعض الحالات الأخرى والتي تحتاج للمساعدة.

المستندات والإجراءات الأساسية المطلوبة للدعم

- نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الاجتماعي التابع لمحل إقامة الطالب.

- صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول بعد الاطلاع على الأصل.

- أصل البحث الاجتماعي معتمد ومختوم.

- بيان معتمد من شؤون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب أو الطالبة موضح به قيمة المتأخرات المقيدة عليه، وبيان النجاح عن الأعوام السابقة.