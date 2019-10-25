لقي طفل مصرعه، اليوم، إثر إصابته بصعق كهربائي بسبب ماس كهربائي بعامود إنارة بعد هطول الأمطار بمركز ديرب نجم.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغا باستقبال مستشفى ديرب نجم المركزي الطفل "أحمد عادل عابدين" 10 سنوات تلميذ بالصف الخامس الابتدائي، جثة هامدة إثر إصابته بصعق كهربائي من أحد أعمدة الإنارة.

وتبين أثناء هطول الأمطار حدوث ماس كهربائي بعامود إنارة، وتصادف مرور الطفل، الذي أصيب بصعق كهربائي أدى لوفاته.

يذكر أن مدينة العاشر من رمضان كانت شهدت وفاة طفلة إثر إصابتها بصعف كهربائي بسبب الأمطار، كما أصيب طفلة أخرى بذات المدينة بغيبوبة وكسر في الجمجمة إثر سقوط جدار منزل عليها بسبب شدة الرياح.