ناشد صادق عبد المجيد والد الطفلة "مروة"، التي توفت صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفتح تحقيق في وفاة ابنته.

وقال عبد المجيد باكيا: "بناشد رئيس الجمهورية الراجل المحترم إنه يفتح تحقيق موسع تحت رئاسة الجمهورية، واللي تقول عليه أنا هوافق بيه".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، على شاشة "المحور": "بنتي اسمها مروة عبد الفتاح السيسي مش مروة صادق، دي بنته وأنا بناشده إنه يرجع حقها، ومش عايز اللي حصل معاها يتكرر تاني".

وتابع: "مروة بنت مصر كلها مش بنتي لوحدها، إحنا من الصابرين وأنا مش هتاجر ببنتي"، موضحًا أن ابنته من أوائل الطلاب، ومحبوبة من الكل، وأنه جرى انتخابها في المدرسة منذ أسبوع لتصبح الأمين العام المساعد، مضيفًا أن إحدى بناته توفت في وقت سابق أيضا.

واتهم عبد المجيد جهاز العاشر من رمضان، بأنه المسؤول عن وفاة ابنته.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من قسم شرطة ثانِ العاشر من رمضان بتلقيه بلاغا بوفاة طفلة تدعى "مروة.ص"، 9 سنوات، في الحي الـ 14 بمدينة العاشر، إثر إصابتها بصعق كهربائي أثناء عودتها من درس خصوصي.

وتبين أن الكهرباء كانت منقطعة عن الحي، وأثناء عودتها حدث ماس كهربائي بأحد الأعمدة بسبب مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع ما أدى إلى إصابة الطفلة ووفاتها.