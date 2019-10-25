أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الشئون الصحية وجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية والمراكز الطبية بنطاق دائرة المحافظة، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات بالمديرية لمتابعة حالات الطوارئ، وذلك تزامنا مع عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة بأماكن متفرقة بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديرية الشئون الصحية وهيئة الإسعاف وجميع الجهات المعنية لمواجهة الحالات الطارئة والتعامل معها بكل سرعة، بالإضافة إلى التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وذلك حتى الانتهاء من حالة تقلبات الطقس واستقرار الأحوال الجوية.

وصرح الدكتور هشام شوقي، مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه جرى التشديد على مديري جميع المستشفيات بضرورة صرف كميات الأدوية والمستلزمات الطبية المناسبة وخاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ وذلك من مخازن التموين الدوائي، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي طوارئ نظرا لسوء الأحوال الجوية، ولحين استقرارها مع تكثيف تواجد الأطباء بمختلف التخصصات والفئات المعاونة، وتوفير كميات مضاعفة من فصائل الدم المختلفة.

كما وجه وكيل وزارة الصحة مدير الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية بضرورة استمرار متابعة لجنة الأزمات بالمديرية لأحوال الطقس وتجهيز فرق الانتشار السريع للاستعانة بهم في الحالات الطارئة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لتغطية الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن، وتم تمركز سيارات الإسعاف في 83 نقطة مختلفة بنطاق المحافظة.