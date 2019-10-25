تحدث العالم المصري الدكتور فاروق الباز، عن فترة إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا إنه بعدما حصل على الدكتوراة وسافر إلى أمريكا في ديسمبر عام 1965، عمل نقاشًا.

وأضاف الباز، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "دورت على كل الوظائف في مجال عملي، وكتبت أكتر من 120 جواب للأماكن المتاحة للعمل".

وتابع أن التوظيف في الجامعات لم يكن متاحًا في هذا الوقت من العام، ولفت إلى أنه حصل في نهاية المطاف على وظيفة في وكالة ناسا في واشنطن عندما طلبت جيولوجيين للعمل بها: "امتحنوني ولاقوني عاوز أشتغل، فقالوا يدوني فرصة".