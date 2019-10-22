أكد عالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز، أن مشروع حوض الكونغو "ربط نهر الكونغو بالنيل"، لا علاقة له بالحقيقة، واصفًا إياه بـ"الكلام التافة".

وأضاف خلال لقاء خاص مع التلفزيون المصري، أن مياه الكونغو تسري في اتجاه معاكس للدولة المصرية، ومن ثم فإنه من المستحيل أن تستفيد مصر منها.

وعن البحث العلمي، أكد الباز ضرورة أن يتخذ العلماء قراراتهم بنفسهم، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب أن تتولى مهمة التمويل، ويكون العلماء مسئولين عن إدارة هذه الأموال، مشددًا على أن التقدم العلمي في مجال الطب بالدول النامية مطلب عالمي.

كما أشار الباز، إلى أن يكتب مذكراته الشخصية، مهديًا إياها لوالدته: "أثرت فيّ وكل اخواتي ضباط الجيش، عيلتنا كلها ضباط جيش، كانت دايمًا تقولنا نصايح ووالدي كان أزهري، قالنا من يعلم فعليه أن يعلم الناس بعلمه".