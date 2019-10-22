أكد عالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز، ضرورة أن يستمر الإنسان فى تلقى العلم والمعرفة، مشيرًا إلى أن الاتحادات العلمية العالمية تنشر أبحاثها على نطاق عالمي.

وأضاف الباز، خلال لقاء حصري مع التليفزيون المصري أجرته الإعلامية فاتن عبدالمعبود، أنه عندما كان يعمل بمشروع أبوللو، حرص على نشر أبحاثه في هذه الاتحادات والمجلات العالمية من أجل تعميم العلم والمعرفة في العالم.

ولفت إلى أنه يزور مصر مرتين كل شهرين، بينما تزور أسرته مصر مرتين كل عامين.

وولد العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز في 2 يناير عام 1938 بالزقازيق، وحصل على شهادة البكالوريوس في علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة عين شمس في عمر العشرين؛ وحصل في عام 1961 على شهادة ماجستير العلوم في الجيولوجيا من كلية ميسوري للمناجم والتعدين في رولا، ميسوري.

وأكسبه أداؤه عضوية الجمعيات العلمية الفخرية Sigma Xi و Sigma Gamma Epsilon، وحصل في عام 1964 على شهادة الدكتوراه في الجيولوجيا من جامعة ميسوري- كولومبيا بعد إجرائه لأبحاث بين عامي 1962-1963 في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في جامعة كامبريدج.

عمل في وكالة ناسا خلال برنامج أبولو بين عامي 1967 و 1972، حيث كان أمينًا عامًا للجنة اختيار مواقع الهبوط لبعثات أبولو، والباحث المسؤول عن الملاحظات المرئية والتصوير، ورئيس مجموعة تدريب رواد الفضاء.

كما ساعدت أبحاثه عن الصحاري في إفريقيا والشرق الأوسط والصين وغيرها في فهم منشأ الصحراء وتطورها.

حصل على العديد من الجوائز أبرزها جائزة الإنجاز لأبولو التابعة لناسا، وميدالية الإنجاز العلمي الاستثنائية.