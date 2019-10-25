لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم، مصرعهم، أثناء محاولتهم التسلل في جبهة حام بمحافظة الجوف، وقال مصدر عسكري يمني - في تصريح نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، - إن مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش في تبة "قعيطة"، بمديرية المتون، مؤكدا أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى.

من جانبه، قال مستشار الرئيس اليمني، عبدالملك المخلافي، اليوم، إن اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي وقع في عدن وعودة الحكومة الشرعية، اتفاق إيجابي يعزز الشرعية وجهود استعادة الدولة، موضحا، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أوردتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن الاتفاق يتضمن تشكيل حكومة جديدة ويحقق إصلاحات واسعة ويجعل كل التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية ، مشيرا إلى أن الاتفاق ينطلق من المرجعيات الثلاث ونتائج مؤتمر الرياض، ويهدف إلى تعزيز وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي والمشروع الإيراني، بما ينسجم مع أهداف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذي جاء بهدف استعادة الدولة بناء على طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية.

وأشار المستشار الرئاسي، إلى أن كل خطوة تعتمد الحوار والوفاق والشراكة لتعزيز الوحدة الوطنية وتلتزم بالشرعية، كما ترفض اللجوء للعنف لفرض خيارات سياسية، تؤدي إلى استعادة الدولة وتجنيب الشعب اليمني الحروب والمعاناة والدمار، مضيفا أن مشاركة القوى السياسية في الاتفاق وحرصها على تنفيذ بنوده وملحقاته والانطلاق من إدراك واعٍ بخطورة الأوضاع في البلاد تمثل ضمانة ليكون الاتفاق نقلة نوعية في عمل الشرعية وتعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة وتوحيد وتعزيز المواجهة للانقلاب الحوثي وإجراء الإصلاحات المطلوبة والداعمة لذلك.

وأضاف المخلافي، أن الرئيس هادي الذي رعى باهتمام التوصل إلى الاتفاق من خلال اللجنة المشكلة من قبله أثبت بموافقته على الاتفاق الحرص على إعادة الأمور إلى نصابها لتعزيز الشرعية وتقوية جبهة المواجهة مع الحوثي والالتزام بالمرجعيات ووحدة اليمن ووحدة الصف وعودة الشرعية إلى العاصمة الموقتة لأداء دورها كاملًا، مؤكدا أن الأشقاء في المملكة العربية السعودية بذلوا خلال المشاورات جدة جهود كبيرة وصادقة للوصول إلى اتفاق الرياض تستحق التحية والإشادة ، مشددًا على أن نشر الاتفاق عند توقيعه النهائي سيعزز الثقة بالتحالف العربي وبتحقيق أهدافه مجددا ويزيل الحالة التي ترتبت على أحداث عدن ويوحد الصفوف.

وكانت مصادر سعودية، قد أكدت في وقت سابق اليوم بأنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، مشيرة إلى أن التحالف بقيادة السعودية سيشرف على لجنة مشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض، الذي ينص على حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، ونص الاتفاق أيضاً على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة كافة والعمل على صرف الرواتب والمستحقات للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات المحررة ،كما يتضمن اتفاق الرياض "إعادة ترتيبات" القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية.