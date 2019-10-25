قرر المستشار على عبدالبارى، رئيس نيابة دمنهور، حبس مسئولين بالإدارة الهندسية بمنطقة البحيرة الأزهرية، لاتهامهما بتلقى رشوة مالية من صاحب شركة مقاولات، مقابل إنهاء مستخلصات مالية للشركة لدى المنطقة الأزهرية.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة تلقت بلاغاً من صاحب الشركة يفيد بأن اثنين من مسئولى الإدارة الهندسية الأزهرية يطلبان منه رشوة مالية مقابل إنهاء مستخلصات للشركة، موضحاً أن شركته متعاقدة مع مشيخة الأزهر الشريف على إنشاء 6 معاهد بالبحيرة. وتبين من التحريات أن أحد المتهمين وسّط الآخر لتلقى مبلغ مالى مقابل إنهاء صرف مستحقات الشركة، وتم استئذان النيابة العامة لتسجيل لقاءات المبلغ مع المتهم الثانى بالصوت والصورة، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين متلبسين بالرشوة.

وبمواجهة المتهمين بالتسجيلات الصوتية والصور، اعترفا بالواقعة، وبعرضهما، على النيابة العامة، قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.