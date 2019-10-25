صرح الدكتور أشرف صابر زكي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد المصرية بأنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من مساء اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 ولمدة 24 ساعة القادمة.

ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ويصاحبها سقوط أمطار تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية "الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - العريش - رفح" ومحافظات شمال الدلتا ومدن القناة "الإسماعيلية - السويس - بورسعيد" تصل حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء وتكون متوسطة الشدة على محافظات جنوب الدلتا ومناطق من القاهرة تمتد إلى شمال الصعيد يصاحب ذلك نشاط الرياح على معظم الأنحاء مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وما زالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنصح السادة المواطنين بعدم التواجد بالمناطق التي بها أمطار بقدر الإمكان إلا في حالة الضرورة القصوى، وذلك للمتواجدين في محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء كما تنصح بإلغاء جميع الرحلات المدرسية وغيرها المتجهة إلى هذه المناطق خلال هذه الفترة وأيضا إلغاء جميع رحلات السفاري، وعدم الإقامة في الكمبوندات الموجودة في هذه المناطق وذلك حرصا على سالمة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا لمساعدة الجهات المعنية في إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار وتنصح بعد التواجد تحت اللوحات المعدنية أو بجانب أعمدة الإنارة أو أكشاك الكهرباء.

وتبشر الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بأنه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019 بتحسن في الأحوال الجوية مع فرص سقوط الأمطار تكون خفيفة على مناطق من سواحلنا الشمالية ووسط سيناء وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.