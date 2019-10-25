شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على أهمية اعتماد معيار الكفاءة في تكوين الحكومة الجديدة وتقديم برنامج في مستوى طموحات التونسيين، بعيدًا عن المصالح الحزبية.

وجاء ذلك خلال اجتماع سعيد براشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة مساء اليوم بقصر قرطاج، وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان، إنه تم خلال اللقاء استعراض النتائج الأولية للمباحثات التي أجراها حزب حركة النهضة مع عدد من الأحزاب والمنظمات الوطنية في إطار جهود تكوين الحكومة الجديدة.

وفي سياق آخر، قال سعيد، إن بلاده وفرنسا تتقاسمان قيم الديمقراطية والحرية، وأنه حريص على الارتقاء بعلاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وتوثيق روابط الصداقة التاريخية بين الشعبين التونسي والفرنسي، وجاء ذلك خلال اجتماع سعيد بعمدة باريس الأسبق برتران دولانوي، اليوم بقصر قرطاج، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وكان قيس سعيّد، أدى الأربعاء الماضي، اليمين الدستورية ليتولى مهامه كرئيس لتونس الأربعاء في مقر البرلمان بالعاصمة. وأصبح قيس سعيّد، أستاذ القانون المغمور حتى وقت قصير مضى والذي حظي بتأييد كبير بين الشباب، رئيسا لتونس بفوزه ب72,71 في المئة من الأصوات خلفا للرئيس بالنيابة محمد الناصر. وحضر جلسة اداء اليمين سياسيون تونسيون ورؤساء بعثات دبلومسية عربية وأجنبية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

وجدد دولانوي تهانيه لرئيس الجمهورية بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد، ونقل إليه رسالة صداقة وتقدير من الشعب الفرنسي، معربا له عن الرغبة المشتركة في تدعيم التعاون الثنائي بين البلدين، كما أكد عمدة باريس الأسبق أن علاقات الصداقة والتضامن بين الشعبين التونسي والفرنسي متينة وراسخة، معربا عن ثقته في قدرة الشعب التونسي على مواجهة مختلف التحديات لإنجاح تجربته الديمقراطية.

من جانبه، كشف وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي مختار الهمامي أن تونس ستقدم مشروعا إقليميا لحماية الواحات خلال مؤتمر الأطراف الخامس والعشرين "كوب 25" الذي سيعقد بتشيلي في ديسمبر المقبل، موضحا - خلال اجتماع تحضيري لمؤتمر "كوب 25" الذي سيعقد خلال الفترة من 2 الى 13 ديسمبر المقبل - أن هذا المشروع الذي يخص بلدان شمال إفريقيا، تونس والجزائر وموريتانيا وليبيا ومصر والمغرب، يهدف إلى مكافحة ظاهرة زحف الرمال، وفقا لما ذكرته وكالة انباء "الشرق الاوسط".

وقالت وزارة الشؤون المحلية والبيئة التونسية في بيان، اليوم، إن الهمامي، أشار إلى أن تونس ستقدم في ذات المؤتمر مشروع مجلة البيئة لمنطقة شمال أفريقيا ، مشيرا إلى أن النقاشات انطلقت فعليا مع بعض المانحين الماليين لإنجاز هذه المشاريع.