13 مرشحا لرئاسة تونس يشاركون في يمين قيس سعيد بحكم مناصبهم

يؤدي الفائز بالانتخابات الرئاسية التونسية، قيس سعيد اليمين الدستورية خلال الجلسة البرلمانية الاستثنائية، التي دُعي إليها رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومة والوزراء السابقين، وممثلو الهيئات الوطنية وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير 13 مرشحا سابقا للرئاسة التونسية، التي فاز بها أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، والذين ستحتم عليهم مناصبهم الحالية أو السابقة، حضور مراسم تأديته لليمين الدستورية قبل انتقاله لقصر قرطاج.

حمادي الجبالي

وسيكون ضمن الحضور حمادي الجبالي، وهو سياسي ومهندس وصحفي تونسي، تولى منصب رئيس الوزراء في ديسمبر 2011 بعد فوز حركة النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي 2011.

انتهت فترة ولاية الجبالي رئيسا للوزراء في مارس 2013 بعدما قدم استقالته على إثر رفض الأغلبية المتمثلة في حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية مبادرته بتشكيل حكومة تكنوقراط، وخلفه القيادي بحزب حركة النهضة علي العريض في المنصب، واستقال من منصب الأمين العام لحزب حركة النهضة في مارس 2014، ثم انسحب من الحركة في ديسمبر 2014.

مهدي جمعة

أما المرشح الرئاسي الثاني فهو مهدي جمعة وهو مهندس تونسي، شغل منصب وزير الصناعة في حكومة علي العريض، فتم تكليف مهدي بن جمعة رسميا من قِبل الرئيس السابق منصف المرزوقي، بعد تقديم علي العريض لاستقالته واستقالة حكومته، بتشكيل حكومة جديدة في تاريخ 10 يناير 2014.

وتسلم مهدي جمعة مهامه رسميا بعد أدائه اليمين الدستورية في 29 يناير 2014، بعد أن صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي على حكومته بأغلبية 149 نائبا.

يوسف الشاهد

أما رئيس الوزراء الثالث الذي كان مترشحا للانتخابات الرئاسية، هو الحالي يوسف الشاهد الذي ولد في 18 سبتمبر 1975 في تونس العاصمة وهو رئيس الحكومة التونسية منذ 27 أغسطس 2016.

وشغل الشاهد منصب وزير التنمية المحلية في حكومة الحبيب الصيد بين 12 يناير 2016 وحتى توليه المنصب الجديد، رشحه لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي.

وفي 26 أغسطس 2016 منحه مجلس نواب الشعب الثقة ليتولى رئاسة الحكومة خلفا للحبيب الصيد.

المنصف المرزوقي

ويعد المنصف المرزوقي، الرئيس السابق الوحيد الذي ترشح للانتخابات الرئاسية، حيث وهو مؤسس ورئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منذ تأسيسه حتى 13 ديسمبر 2011 تاريخ استلامه رئاسة الجمهورية التونسية، ورئيسه الشرفي بعد ذلك. كما أنه رئيس سابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

سلمى اللومي

وستتواجد سلمى اللومي الرقيق وزيرة السياحة في حكومة الحبيب الصيد، وعملت قبل تعيينها أمينة مال حزب نداء تونس.

عبيد البريكي

كما سيتواجد عبيد البريكي الذي عين في منصب وزير الوظيفة العمومية والحوكمة في حكومة يوسف الشاهد بين 27 أغسطس 2016 و25 فبراير 2017.

ناجي جلول

المرشح الآخر سيكون ناجي جلول وهو سياسي وأستاذ جامعي تونسي وكلف منصب وزير التربية في حكومة الحبيب الصيد وحكومة يوسف الشاهد.

عمر منصور

أما عمر منصور، الذي عُين وزيرا للعدل في حكومة الحبيب الصيد في 12 يناير 2016، وانتهت مهامه بتغيير الحكومة في 27 أغسطس من نفس السنة، ثم في 16 سبتمبر من العام ذاته، عُين في منصب والي تونس.

سعيد العايدي

وسيحضر أيضا من الوزراء السابقين، سعيد العايدي، وزير الصحة العمومية في تونس، كما شغل منصب وزير التشغيل سابقا.

إلياس الفخفاخ

كما يحضر إلياس الفخفاخ، وزير المالية منذ ديسمبر 2012.

محمد عبو

محمد عبو، الذي شغل منصب وزير لدى رئيس الحكومة التونسية مكلف بالإصلاح الإداري في حكومة حمادي الجبالي بعد الثورة بين ديسمبر 2011 ويونيو 2012،

عبدالقادر الزبيدي

كما يشارك وزير الدفاع التونسي عبدالقادر الزبيدي.

عبدالفتاح مورو

كما يحضر رئيس البرلمان عبدالفتاح مورو.