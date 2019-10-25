بعدما تعرضت القاهرة لموجة أمطار غزيرة الثلاثاء الماضي، وتسببت في أضرار جسيمة لبعض الطرق الرئيسية، أصدرت محافظ القاهرة، تعليمات إلى رؤساء الأحياء للاستعداد لأي أمطار على مدار الـ24 ساعة وفق حالة الطقس. وتوضح" الوطن" توجيهات المحافظة إلى رؤساء 38 حي بالقاهرة وهى كالتالي:

- استمرار رفع درجة الاستعداد وتطهير البلاعات.

- مراجعة طلمبات الصرف والرفع الخاصة بالأنفاق.

- التنسيق مع الصرف الصحي لتطبيق خطة انتشار الشفاطات بأماكن التمركزات طبقا للخطة الموضوعة.

- ربط غرفة عمليات المحافظة، بخطوط مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية، وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية، لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم.

- إخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لوقوع أزمات.

- التأكد من سلامة 20 ألف بالوعة منتشرة بالقاهرة وصلاحيتها لمواجهة مياه الأمطار.

- تطهير مخرات السيل الأربعة المتواجدة بجنوب القاهرة بحيث تكون جاهزة دون عوائق في حالة حدوث سيول أو أمطار.

- الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة.

- التنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحي وشركة مياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية.

- استمرارتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية، ومنازل ومطالع الكباري، والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

- التأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة أي تجمعات مائية.

- التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى.