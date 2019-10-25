أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد لم تتعرض لأعاصير، مشيرًا إلى أن ما حدث، على مدار الساعات الماضية في محافظة الإسكندرية، عبارة عن سحب ركامية قريبة من الأرض، محملة بالمياه، يصاحبها رعد وبرق وأمطار رعدية.

وأوضح شاهين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صوت الناس"، الذي يُعرض عبر شاشة "المحور"، إلى أن مصر تتعرض لمنخفض جوي مداري قوي متعمق، يسبب أمطار غزيرة ورعدية حيث ستسمر هذه الحالة لمدة 48 ساعة.

وأضاف أن تأثير المنخفض الجوي على السواحل الشمالية موجودًا، حيث لم يخرج من حدود البلاد، حيث سيؤثر على محافظات ومدن القناة، محافظات سيناء، دمياط، وبلطيم، وبورسعيد، وقد تصل إلى أمطار غزيرة ورعدية في شمال ووسط سيناء، كما أن محافظة القاهرة ومحافظات شمال الصعيد ستتعرض لأمطار متوسطة.