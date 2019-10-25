تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بشقة بالطابق الأول علوي بشارع خالد بن الوليد بمنطقة حي الجامعة بالمنصورة نتيجة ماس كهربائي.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بمنطقة حي الجامعة.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لباقي أجزاء المنزل.

وبالفحص تبين أن الحريق شب داخل شقة ملك المواطن ناصر أحمد الكناني، ما أدي لاحتراق بعض الأجهزة الكهربائية، كمبيوتر وتليفون محمول.

وبسؤال مالك الشقة علل سبب الحريق بحدوث ماس كهربي، تحرر عن ذلك المحضر اللازم.