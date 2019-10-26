قال سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن هناك منظمات إخوانية تتواصل مع المجموعات الضاغطة داخل البرلمان الأوروبي للهجوم على مصر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك مجموعات منتمية إلى حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، الذي ورث الحركة اليسارية المتطرفة في أوروبا ولديهم مجموعات داخل الاتحاد الأوروبي، ورأيهم دائما على عكس ما يحدث في مصر.

وكشف رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن حزب الخضر رفض ثورة 30 يونيو 2013 ولذلك كل ما يأتي منهم ضد مصر ويعتبرها معركة حزب اليسار المختلف في ألمانيا تحت لواء حزب الخضر المنتشر في أوروبا.