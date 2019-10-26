كشف لغز اختفاء "البيجو" في الدقهلية.. عصابة سرقت 8 سيارات

كشفت مباحث الدقهلية لغز سرقة سيارات "البيحو" واختفائها وتبين أن وراء 8 وقائع سرقة تشكيل عصابي عنقودي متخصص في سرقة السيارات وبيعها لمحلات الخردة وتفكيكها وبيعها كقطع غيار أو ما يطلقون عليه "تسييح".

وتمكن ضباط قسم مكافح جرائم سرقة السيارات بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، من ضبط تشكيل عصابي من 6 أفراد بينهم محبوس على ذمة قضية مخدرات تخصصوا فى سرقة السيارات البيجو.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتعدد وقائع سرقة السيارات بنطاق قسم شرطة أول وثان المنصورة ومركز نبروه.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث من ضباط قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بقيادة العقيد أحمد رمضان، رئيس القسم، والمقدم محمد منير العدل، مفتش مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، والرائد محمد مطر، رئيس المباحث ومعاونة النقيب عمار الجداوي والنقيب إسلام عنان، وذلك للوصول إلى مرتكبي وقائع السرقة.

وأسفرت جهود فريق البحث إلى أن تشكيل عصابي يتزعمه "ياسر.ح.ا،45 سنة، ومقيم بشارع المضرب بعزبة الشال بمدينة المنصورة، وله كارت معلومات، بالاشتراك مع كلا من "رمضان س. ا."، عامل خرده، ومقيم قرية الربع بمركز تمي الأمديد، و"محمد ث. ع."، ومقيم بذات القرية، و"حسن ع.س.،34 سنة، تاجر خردة ومقيم بقرية منشأة عاصم التابعة لمركز منية النصر"، و"حلمي م.، 62 سنة، سائق، ومقيم بذات القرية" و"المتولي م.ا.،50 سنة، ومقيم بعزبة عبدالمجيد بكوم بني مراس التابعة لمركز المنصورة، وأنهم وراء ارتكاب وقائع السرقة.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين جميعا باستثناء المتهم الثاني "والمحبوس على ذمة قضية مخدرات".

وبمواجهتهم بما أسفرت عنة التحريات اعترفوا بارتكاب 8 وقائع لسرقة السيارات بنطاق قسم أول المنصورة ومدينة نبروه وطلخا.

وبإرشادهم تم ضبط عدد من السيارات المسروقة وأجزاء مقطعة من السيارات قبل بيعها قطع غيار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.