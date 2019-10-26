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مباريات الدوري الإنجليزي

التهم ثعالب ليستر سيتي مضيفهم ساوثهامبتون بنتيجة هي الأكبر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بنتيجة 9-0 خلال المباراة التي جمعتهما بملعب سانت ميريز معقل القديسين ضمن افتتاح منافسات الجولة العاشرة من مسابقة البريميرليج.

وتناوب كل من بينجامين تشايلويل ويوري تليمانس وايوزي بيريز (هاتريك) وجيمي فاردي (هاتريك) وجيمس مديسون على تسجيل تسعة أهداف للثعالب في شباك ساوثهامبتون في الدقائق 10 و17و19و39و45و57و58و85و94.

الفوز الأكبر في تاريخ البريميرليج.. ليستر يهين ساوثهامبتون بتسعة أهداف نظيفة

محمود ياسين

5 أشهر فقط مرت على وفاة والد الفنان شهيرة، حينما تعرفت على العبقري محمود ياسين، ألتقيا كالعادة أمام الكاميرات، كانت المرة الأولى التي تقع فيه عينيه عليها، لتخطف قلبه رغم الحزن الذي خيم عليها، حينها قرر "فتى الشاشة الأول"، كما لقب فيما بعد أن تلك الفتاة هي شريكة حياته، لتجمعهما قصة حب عمرها تقريبا 50 عاما، أثمرت عن 2 من الأبناء "رانيا وعمرو".

فيديو وصور.. محمود ياسين وشهيرة.. قصة حب ودعم عمرها 50 عاما

بكاء وقصة حب وكفاح، ثلاثة معاني لخصت حلقة برنامج "معكم منى الشاذلي"، مع الكاتب والممثل عمرو محمود ياسين وزوجته الإعلامية آيات أباظة وولديهما.

ولم تخل الحلقة التي استمرت نحو ساعة من المواقف الطريفة والضحك، لا سيما عندما تحدث عمرو محمود ياسين عن فرق الطول بينه وبين نجله، ولكن تطرق خلال اللقاء أيضا إلى مواقف حزينة تعرض لها، جعلته يدخل في نوبة بكاء حارة، ما جعله يحتل قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث "جوجل".

وتستعرض "الوطن" اليوم أبرز تصريحات عمرو محمود ياسين خلال اللقاء..

دموع وضحك وحب.. "كتاب حياة" عمرو محمود ياسين في حلقة منى الشاذلي