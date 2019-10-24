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هدف محمد صلاح

نجح فريق ليفربول الإنجليزي في الفوز على فريق جينك البلجيكي برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف ليفربول كل من أوكسلايد تشامبيرلين هدفين في الدقائق 2 و 57، حيث سجل هدفين بطريقة رائعة جدًا.

أهداف مباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

أعرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه اليوم على حساب جينك بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "لومينوس أرينا" في بلجيكا.

كلوب: هدف صلاح رائع وثنائية تشامبيرلين مذهلة

نجح فريق ليفربول في تحقيق انتصار كبير خارج الديار، وذلك بعد إمطار شباك مُضيفه جينك البلجيكي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "لومينوس أرينا" في بلجيكا.

سجل هدف وصنع آخر.. ملخص لمسات صلاح أمام جينك (فيديو)

نجح ليفربول في إمطار شباك مُضيفه جينك البلجيكي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "لومينوس أرينا" في بلجيكا.

بالفيديو.. صلاح يسجل في رباعية ليفربول أمام جينك بدوري أبطال أوروبا

دعاء الرعد

تتعرض مصر، منذ أمس الثلاثاء، لأمطار رعدية تستمر حتى يوم الخميس المقبل، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، ولكن هل تعلم أن الرعد له أدعية من المستحب ترديدها؟

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفتهعن عبد الله بن الزبير- رضي الله عنه - موقوفاً عليه أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث، وقال: "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض"، رواه البخاري.

دعاء الرعد عند تساقط الأمطار.. أفضل 5 أدعية

الطقس غدا

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الخميس، إذ يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

الأرصاد تحذر من طقس الخميس: استمرار الأمطار.. "وقد تكون غزيرة ورعدية"