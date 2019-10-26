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صور.. كنيسة العذراء مريم بأسيوط تستقبل رفات القديسة تريزا الطفل يسوع

صور.. كنيسة العذراء مريم بأسيوط تستقبل رفات القديسة تريزا الطفل يسوع

البيت الفني للمسرح ينعى الفنان قاسم الدالي: ربنا يلهم محبيه الصبر

البيت الفني للمسرح ينعى الفنان قاسم الدالي: ربنا يلهم محبيه الصبر

حظر "الرحلات المدرسية" في مطروح بسبب الطقس السيئ

حظر "الرحلات المدرسية" في مطروح بسبب الطقس السيئ

"الأرصاد" تشرح الفرق بين الإعصار والمنخفض الجوي في مصر: بلاش شائعات

"الأرصاد" تشرح الفرق بين الإعصار والمنخفض الجوي في مصر: بلاش شائعات

البابا تواضروس يدشن كنيسة جديدة للأقباط في فيينا

البابا تواضروس يدشن كنيسة جديدة للأقباط في فيينا

أمن الجيزة: ضبط 28 متهما و4 آلاف مخالفة مرورية

أمن الجيزة: ضبط 28 متهما و4 آلاف مخالفة مرورية

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لمتضرري السيول.. المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات "التضامن"

بينها سن المتهم.. شائعات روجتها الـ سوشيال ميديا حول قضية شهيد الشهامة

بينها سن المتهم.. شائعات روجتها الـ سوشيال ميديا حول قضية شهيد الشهامة

صور.. لـ"Android وiOS".. أفضل تطبيقات التنبؤ بالطقس وتتبع الأعاصير

صور.. لـ"Android وiOS".. أفضل تطبيقات التنبؤ بالطقس وتتبع الأعاصير

ظاهرة مناخية أثارت الجدل.. الفرق بين الإعصار والمنخفض المداري

ظاهرة مناخية أثارت الجدل.. الفرق بين الإعصار والمنخفض المداري

الأمطار رعدية بـ6 محافظات.. الأرصاد تحذر من طقس 24 ساعة مقبلة

الأمطار رعدية بـ6 محافظات.. الأرصاد تحذر من طقس 24 ساعة مقبلة

رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

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