توقّع الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، هطول أمطار غزيرة على محافظات الدلتا بداية من ساعات الليل المتأخرة، حيث سيصل بعضها إلى القاهرة، على أن تكون متفرقة ومختلفة الشدة، كما ستتعرض شمال سيناء إلى سيول، حتى الأحد المقبل.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، حول ما يتردد بشأن الأعاصير، إنها "لا تحدث في البحار المغلقة، والبحر الأبيض المتوسط هو بحر مغلق لا يمكن حدوث إعصار فيه"، مشيرًا إلى أن سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها البلاد منذ يوم الثلاثاء الماضي مرتبط بمنخفض قبرص الذي يحدث كل عام.

وأضاف: "ما حدث لم يكن إعصارًا لكن المنخفض تعمق، وخلال الساعات المقبلة سيبدأ في غزو الجمهورية ويغطي سواحلها ومناطقها الشمالية الشرقية وشمال سيناء، ويكون مصاحبًا بأمطار رعدية غزيرة وسيول ورياح شديدة".