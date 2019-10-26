فيديو.. الأرصاد: انتهاء موجة الطقس السيئ مساء اليوم

تحدثت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار من البعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة الطقس السيئ، مؤكدة على أن حالة عدم الاستقرار تنتهي مع نهاية اليوم السبت.

وأضافت مدير مركز الاستشعار من البعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لميس سلامة ورشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، أن اليوم يشهد أمطارا غزيرة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية، وبالتحديد مدينة الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد، والعريش ورفح، وكافة المدن على الساحل الشمالي.

وتابعت أن الأمطار ستمتد لبعض محافظات شمال الدلتا ومحافظات مدن القناة، الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، ومحافظات شمال ووسط سيناء، وقد تتكون سيول بوسط سيناء وهو ما حدث في مدينة الحسنة بوسط سيناء.