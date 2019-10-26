قال أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، إنَّ منظومة العمل الإعلامي عبارة عن فكر ورؤية تطويرية، مبينًا أنَّه من الضروري أن تتواكب مع معطيات العصر، مشددًا على أنّه إن واصلت التقيد بإطار التقليدية سيعمل ذلك على الإضرار بالحكومات.

وعن دور وزارة الإعلام، أضاف "النقلي"، على هامش مشاركته في جلسة "الإعلام أداة لإدارة العالم" ضمن جلسات منتدى مسك للإعلام المنعقد في القاهرة، انَّ دور وزارات الإعلام تنظيمي وهذا واقع تشهده بعض الدول العربية، مؤكداً أنَّ طبيعة عمل وزارة الإعلام السعودية تغيرت كثيراً في الوقت الحالي وباتت أكثر تطوراً وفاعلية.

ووصف النقلي، حال الإعلام في المستقبل بالجيد والمشرق؛ بقوله: رغم أنَّ مواقع التواصل الاجتماعي خلقت نوعا من الفوضى وحالة من الضبابية، لكن سيكون هناك نوعا من الثقافة في التعامل مع السوشيال ميديا، الأمر الذي يسهم في تحسين المنظومة الإعلامية.

وانطلق منتدى مسك للإعلام في القاهرة، صباح اليوم السبت، بمشاركة الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إضافة إلى نحو 45 متحدثا من 12 دولة، لتسليط الضوء على أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتعرف عن قرب على أدوات أكثر ذكاء وتقدما وسرعة في مجال الإعلام سواء عبر الجلسات الحوارية أو وورش العمل، ومناقشة تأثير الإعلام الذكي في تشكيل القرارات المتماسة مع المتطلبات المجتمعية، ومدى مواكبة الإعلام الذكي ومواجهته للأحداث والمتغيرات، وقدرة الحكومات على صناعة منصات حكومية مؤثرة، وما تقدمه تجاه صناعة الجيل الإعلامي الريادي.

ويحرص المنتدى على إتاحة فرصا متعددة للشباب، بدءً بإبراز الجهود الرامية إلى فهم صناعة الإعلام الذكي، مروراً بحوارات تسهم بشكلٍ أو بآخر في تطور صناعة الإعلام بما يخدم أهداف الأفراد والمؤسسات والدول، وصولاً إلى عقد ورش عمل تطويرية يستفيد منها الممارس والمهتم بالشأن الإعلامي بمختلف تفرعاته.