اتهمت قوات سوريا الديمقراطية، تركيا بمواصلة الهجوم في شمال سوريا، على الرغم من قرار وقف إطلاق النار، وأن جنود الاحتلال التركي يجبرون المدنيين السوريين على الرحيل هربًا من القصف، وذلك حسبما أفاد تقرير لقناة "الغد الأخبارية".

وأوضح التقرير أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن اشتباكات قد اندلعت بين مسلحين موالين لتركيا، والمقاتلين الأكراد، ببلدة تل أبيض، وتنفيذا للاتفاق الروسي التركي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول نحو ثلاثمائة من أفراد الشرطة العسكرية الروسية إلى سوريا.

وأشارت الوزارة إلى أن الشرطة العسكرية ستقوم بمهام حراسة في مناطق معينة، وستساعد في عملية انسحاب المقاتلين الأكراد وأسلحتهم إلى ما يبعد بثلاثين كيلومترا عن الحدود السورية التركية، والقيام بدوريات بالمناطق الشرقية على طول الحدود مع تركيا وكذا مراقبة انسحاب عناصر قوات سوريا الديمقراطية حسب ما ذكره تقرير قناة الغد.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أعلن أن الولايات المتحدة ستبقي على وجود مخفض لقواتها في سوريا لحماية منشآت النفط.