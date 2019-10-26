تستضيف مدينة شرم الشيخ الحدث العالمي الهام "المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية WRC" التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر – 22 نوفمبر 2019"، الذي يعقد لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف، ومن المتوقع أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الافتتاح الرسمي للمؤتمر يوم 28 أكتوبر 2019.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.

كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قام بجولات تفقدية داخل قاعة المؤتمرات الرئيسية بشرم الشيخ والتي من المقرر لها أن تستضيف فعاليات المؤتمر للوقوف على كافة الاستعدادات التي انتهت منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء لاستضافة هذا الحدث الدولي الكبير لكي يخرج بصورة تليق بمكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC هو مؤتمر دولي تابع للاتحاد الدولي للاتصالات وهو أحد منظمات الأمم المتحدة. حيث تقوم الحكومات المشاركة في هذا المؤتمر باستعراض ومراجعة لوائح الراديو، وهي المعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية، وسوف ترأس مصر هذا المؤتمر العالمي بصفتها الدولة المستضيفة.

كما استضافت مدينة شرم الشيخ اجتماعات الجمعية العالمية للاتصالات الراديوية من 21 – 25 أكتوبر، ومن المقرر أن تستضيف أيضا الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقبل من 25-26 نوفمبر المقبل.