تجديد حبس المتهمين.. تفاصيل خطف شاب وتصويره بقميص نوم في كرداسة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس 6 متهمين بينهم سيدة بتهمة خطف واحتجاز شاب دون وجه حق، وتصويره بقميص نوم، انتقاما منه لوجود علاقة غير شرعية مع زوجة أحد المتهمين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم إسلام سمير، رئيس المباحث، أن المتهمة الرئيسية تدعى "ولاء"، ارتبطت بعلاقة عاطفية مع شاب في العقد الثاني من العمر، مستغلة غياب زوجها وسفره إلى الكويت، وعقب عودة زوجها رفضت استمرار العلاقة، ما دفع الشاب لمحاولة ابتزازها وفضحها أمام أسرتها والجيران.

وأضافت التحريات، أن المتهمة استعانت بزوجها وباقي المتهمين، واستدرجوا المجني عليه، وقاموا بتصويره بقميص نوم، وأجبروه على إمضاء على إيصالات أمانة، وعقب إطلاق سراحه، توجه إلى قسم الشرطة وأبلغ بتفاصيل الواقعة.