انقطاع المياه عن عدة أماكن في الإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم السبت، عن ارتفاع منسوب المياه بقرية الجزائر ومصرف تعمير الصحاري جنوب المحافظة جراء غزارة الأمطار، منوها بأن وزارة الري قررت تصريف المياه الزائدة في مصرف تعمير الصحارى إلى ترعة مريوط.

وأشار إلى أن الشركة اضطرت إلى قطع المياه عن مناطق عدة وهي مدينة برج العرب الجديدة، وبهيج والغربانيات، وقرى الساحل الشمالي من الكيلو 34 حتى الحمام، بسبب تأثر جودة المياه من مأخذ محطة "الكيلو 40".

وتهيب الشركة أهالي المناطق المذكورة بالاتصال بإدارة الخط الساخن على الأرقام الأتية 125، أو من أي تليفون أرضي أو محمول 035815700 أو عبر الواتس آب 01210767877.