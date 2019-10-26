قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الساحل الشمالي والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وكل مدن شمال الدلتا والسواحل الشمالية، شهدت أمطارا غزيرة ورعدية تسببت في اضطراب حركة المرور.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن حالة عدم الاستقرار في الطقس مستمرة لمدة 24 ساعة حتى مساء السبت، متوقعًا أن تقل حدة الأمطار في الإسكندرية على أن تزيد في رشيد ودمياط ومدن القناة والعريش ورفح، مؤكدا أن محافظات شمال ووسط سيناء ستشهد سيول متوسطة الشدة.

وأوضح أن هذه الظواهر الجوية تعتبر جديدة على مصر، لافتا أن الأحوال الجوية أصبحت أكثر عنفًا.

ونفى شاهين ما تردد عن تعرض مصر لإعصار، قائلا: "ما يحدث هو منخفض جوي خريفي معتادين عليه إلى حد ما، وكل الأعاصير بتبدأ بمنخفضات جوية ومع تعمق المنخفضات من الطاقة اللي بتاخدها من المحيطات وفروق طبقات الحرارة، بتبدأ تدخل في مسمى الأعاصير ونصنف الأعاصير في مستوى كام".

واستطرد: "إحنا في حالة منخفض جوي متعمق لا يرتقي لمسمى الإعصار أصلا، وشروط الاعصار اللي بتتكون مش متوفرة في حوض البحر المتوسط".

وطالب مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية بالغاء رحلات المدارس، خاصة في حال الانتقال من محافظة إلى أخرى.