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البترول تعلن حركة تعيينات جديدة في عدد من شركاتها

البترول تعلن حركة تعيينات جديدة في عدد من شركاتها

إنشاء كليتين للحاسبات واللغات والترجمة في أكاديمية السادات

إنشاء كليتين للحاسبات واللغات والترجمة في أكاديمية السادات

بني سويف تراجع استعدادتها تحسبا لتقلبات الطقس

بني سويف تراجع استعدادتها تحسبا لتقلبات الطقس

الحكومة توافق على طرح 20 ألف وحدة إسكان اجتماعي جديدة

الحكومة توافق على طرح 20 ألف وحدة إسكان اجتماعي جديدة

الرئيس التونسي: ما حدث في تونس هو ثورة حقيقية بأدوات الشرعية ذاتها

الرئيس التونسي: ما حدث في تونس هو ثورة حقيقية بأدوات الشرعية ذاتها

الحكومة تضيف شهداء الجيش والشرطة منذ 25 يناير لصندوق التكريم

الحكومة تضيف شهداء الجيش والشرطة منذ 25 يناير لصندوق التكريم

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مشهد مأسوي.. "لودر" ينتشل جثة طفلة من مياه الأمطار بعد صعقها بالكهرباء

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