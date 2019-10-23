بدأت هيئة التنمية الصناعية أول عملية طرح للأراضي أمام المستثمرين الصناعيين عبر البوابة الإلكترونية التي أعلن عنها مجلس الوزراء قبل أسبوع.

ودعت هيئة التنمية الصناعية، في بيان أصدرته اليوم جميع المستثمرين الصناعيين ورواد الأعمال داخليا وخارجيا بالاطلاع على البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية بعد إطلاقها رسميا مطلع الأسبوع الجاري من قبل مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أنه بإمكان المستثمر الآن سحب كراسة الشروط "أونلاين" للمرحلة الأولى حتى يوم 28 أكتوبر الجاري، على أن يكون التقدم حتى 29 نوفمبر المقبل، موضحة أن المرحلة الأولى من الطرح على الخريطة محددة بمواعيد لتقديم الطلبات أما في المراحل اللاحقة ستتاح على مدار العام أمام المستثمرين.

وذكرت هيئة التنمية الصناعية أن البوابة الالكترونية بمثابة أول دليل للأراضي والمناطق الصناعية تتوفر بها بيانات كاملة عن الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار في المدن الجديدة والمحافظات وتضم كل الفرص الاستثمارية الصناعية متاحة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج للاطلاع عليها وما هو متاح من قطع أراض في جميع محافظات الجمهورية أي كانت جهة الولاية والنشاط الموجود بها، وسعر القطعة وما هي الاشتراطات والمستندات المطلوبة

وأشار هيئة التنمية الصناعية إلى أن المرحلة الأولى من الطرح على الخريطة تشمل 2050 قطعة أرض بفرص استثمارية جاهزة بمساحة 5.2 مليون متر تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 وحتى 40 ألف متر.