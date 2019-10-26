وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، ونيكوس نيكولائيذيس عمدة مدينة ليماسول القبرصية، صباح اليوم، اتفاقية تآخي بين الإسكندرية وليماسول، لتجديد الاتفاقيات التي تربط المدينتين منذ عام 1972.

وتنص الاتفاقية على تجديد الاتفاقيات في نواحي التقدم في المدينتين وتبادل الخبرات الثقافية والسياحية وتنظيم المعارض للأعمال الفنية المختلفة.

جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، ومستشاري المحافظ، وجميع القيادات التنفيذية ومديري المديريات المعنية، وعدد من سفراء قبرص السابقين، والوفد المرافق له.

يأتي هذا في إطار إرساء قواعد التعاون، وتعزيز وتدعيم العلاقات القائمة بين البلدين.