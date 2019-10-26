بحث الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح التعاون المشترك مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وذلك على هامش القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز بأذربيجان، وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، أن اللقاء، الذي حضره وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، تطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر.

وكانت القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز قد انطلقت أمس الجمعة بحضور الرئيس الجزائري عبدالقادر بن صالح، فيما يشارك نحو 60 رئيس دولة وحكومة في القمة التي تعقد تحت شعار: "احترام مبادئ باندونج لضمان إجابة منسقة ومناسبة لتحديات العالم".