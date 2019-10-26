لقيت سيدة مُسنة مصرعها، اليوم السبت، جراء انهيار سقف الطابق الأخير بعقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع الشمرلي، بحي الجمرك في الإسكندرية، بسبب موجة الطقس السيئ.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بانهيار أجزاء من العقار قديم بـ42 شارع الشمرلي، بدائرة قسم شرطة الجمرك.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الجمرك، وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتهم، وسيارات الإسعاف، ومسؤولي حي الجمرك إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص والمعاينة أن العقار المنهار قديم ومكون من أرضي وطابقين علويين، وصادر له قرار هدم رقم 87 لسنة 2013، وجرى قطع المرافق عن العقار من غاز وكهرباء كإجراءات تأمينية بالتعاون مع شبكات الجمرك.

وتبين أن الفقيدة تُدعى "ف. إ. ح"، تبلغ من العمر 72 عامًا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثمانها من تحت الأنقاض بالطابق الأرضي.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الجمرك، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.